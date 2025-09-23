低身長がコンプレックスのスタイリスト。オラオラ系の服を着る理由は…／葵くんはムキムキ彼女を肯定したい（1）スタイリストとして働く葵は、160cm弱の低身長と男性のわりに可愛らしい容姿がコンプレックス。女性に間違われたくないがために、髪を銀髪にしていつもオラオラ系の服に身を包んでいました。そんなある日、祖母の頼みで元レスリング選手の真珠（まじゅ）の婚活用の服を見立てることに。高身長で筋肉もムキムキな真珠の