9月23日、B1所属の富山グラウジーズは、鎌田隼との2025－26シーズンの新規契約に合意したことを発表した。 アメリカ出身の鎌田は、195センチ82キロのスモールフォワード。ポートランド大学を卒業し、アースフレンズ東京ZでBリーグデビュー。その後は徳島ガンバロウズでもプレーし、昨シーズンに練習生兼通訳として富山に加入した。今シーズンに湘