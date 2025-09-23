（台北中央社）フィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選最終日は21日、北京で行われ、男子シングルの李宇翔（18）は合計216.98点で5位になり、5枠の五輪出場枠に滑り込んだ。台湾の選手が五輪のフィギュアスケート種目に出場するのは、1998年長野五輪以来、28年ぶりとなる。同種目には26人が出場した。李は20日のショートプログラム（SP）では70.31点を獲得。この時点での順位は8位だったが、5位の選手との点差は3