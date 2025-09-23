明治安田サッカーJ1・アルビレックス新潟は23日、デンカビッグスワンで名古屋グランバスと対戦しました。 J1残留のために1勝が欲しいアルビ。前半から果敢に攻めて白井や谷口がゴールを狙いますが、決めきることができずに試合を折り返します。 後半も細かくパスをつないで再三ゴールに迫るも、あと一歩及ばず。試合は無得点のまま引き分けで終わり、アルビのJ1残留は依然として厳しいままです。