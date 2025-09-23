22日夜、熊本市のスーパーで男がビールなどを盗んで店員の制止を振り払い、車で逃走したとして逮捕されました。カメラがその一部始終を捉えていました。22日午後7時半すぎ、熊本市中央区のスーパーの駐車場で撮影された映像には、走り去ろうとする車を必死に止める男性がうつっていました。車はボンネットに男性を乗せたまま、10メートル以上走行します。撮影した女性によりますと、店内で発泡酒などをカゴごと万引きしようとして