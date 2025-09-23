テレビ朝日系「見取り図じゃん」が２２日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は納涼企画として、芸人たちが何よりも恐れる「スベり」にまつわる怪談話「ヒヤッと怖〜い芸人実体験」が披露された。「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２５」準優勝でブレーク中の囲碁将棋・根建太一、文田大介は、上方漫才協会会長で大先輩の中田カウスから呼び出しを受けた際の恐怖を述懐。囲碁将