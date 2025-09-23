7人組アイドルグループ「NEO JAPONISM（ネオジャポニズム）」の滝沢ひなのが、新作EP「NON LABEL」の発売を機に、都内でソロインタビューに応じた。現在のアイドルシーンで唯一無二の個性を放つ“ライブモンスター”.。その原点にあったのは、ただ一つの想い。「何者かになりたい」。その衝動が、すべての始まりだった。（「推し面」取材班）両親ともにバンドマン。ロックとパンクが流れる家で育ち、アイドルに憧れたことはな