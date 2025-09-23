物価高が続く今、なんとか食費を抑えたい。そんなお悩みを解決するのが、「厚揚げ」です。厚揚げは、手ごろな価格でボリューム満点のおかずが作れる優秀食材！今回は、料理研究家のまるみキッチンさん直伝「厚揚げの親子丼」の作り方をご紹介します。お肉を使っているかのような満足感たっぷりの丼ぶりは、晩ごはんのメインにもぴったりです。厚揚げのここが最強！豆腐を揚げているから、外側は香ばしく、中身はあっさりしていて