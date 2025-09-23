「日本ハム−楽天」（２３日、エスコンフィールド）日本ハムの宮西尚生投手がＮＰＢ史上４人目となる９００試合登板を達成した。１／３回を無失点だった。五回１死一、二塁の場面で新庄監督が球審からボールを受け取ると、マウンドへ。スタンドが沸き、左腕がリリーフカーに乗ってマウンドへくるのを出迎えた。そして一声かけて笑みを浮かべた左腕にボールを渡し、背中をポンとたたいた。ルーキーの宗山に対し、アウトロー