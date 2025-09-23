お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人が23日までに自身のインスタグラムを更新。34歳になったことを報告し、鍛え上げた肉体を披露。反響を呼んだ。西野は「今日で34歳になりました！たくさんのメッセージありがたいです！」と21日に誕生日を迎えたことを報告。鍛え上げた腕を鏡に映した写真などを投稿し「これからまだまだ芸人として、心も身体もデカくなるんでみなさん見守ってくだサイドレイズ」と、ちゃ