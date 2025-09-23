たとえ猫ちゃんが苦手な人であっても、猫ちゃんの大きすぎる魅力には抗えないのでしょうか。改めて猫ちゃんの魅力に再確認できると、大きな反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で5万回以上も再生され、1000件を超える高評価が集まっています。 【動画：『猫を飼うのは絶対に許さない』と言っていた父→猫と暮らし始めた結果…】 溺愛されてすくすく成長中のゼロちゃん TikTokアカウント「ゼロの日常」