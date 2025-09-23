ドジャースの?背信セットアッパー?ブレーク・トライネン投手（３７）についにファンも我慢の限界だ。２２日（日本時間２３日）、地元メディア「ドジャースウェイ」は「ドジャースファンは苦戦中のトライネンに関してチームに思い切った決断を求めている。そしてそれは正しいものかもしれない」との記事を配信した。ドジャースの直近７敗中、５試合で敗戦投手となったベテラン右腕。２８試合の登板で防御率５・５５、１勝７敗