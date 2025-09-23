演歌歌手・亜蘭がデビュー曲「北国最終便」でメジャーデビューすることになり２３日、都内でデビューイベントを開催した。北海道出身の亜蘭は歌手である祖母の影響で幼少期から演歌歌手を目指していたという。高校卒業と同時に上京し、デビューにこぎつけた。「幼い時からの夢がかなうというのは本当に幸せいっぱい。不安なこともあるし、どんな風になっていくのかなって思う時もあるけど、いまは幸せな気持ちです」と笑みを見