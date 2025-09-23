右肩負傷で負傷者リスト（ＩＬ）に入っているドジャースの佐々木朗希投手（２３）は２３日（日本時間２４日）からの敵地ダイヤモンドバックス戦に合流する。佐々木は２１日（同２２日）の傘下マイナー３Ａのオクラホマシティの一員として６回からマウンドに上がり、１回無安打無失点、１奪三振と初めての救援登板で好投。不安定な救援陣の救世主として期待されている。ここまで８試合に先発登板して１勝１敗、防御率４・７２