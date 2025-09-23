浜州市沾化区の太陽光発電プロジェクト。（浜州＝新華社配信）【新華社浜州9月23日】中国山東省浜州市は近年、「産業で環境保護を促進し、環境保護で産業を振興する」方針を推進している。同市は渤海湾に面し、風力や太陽光などの自然エネルギー資源が豊富で、省内でも最も開発価値のある風力・太陽光発電地域の一つとなっており、現時点で新エネルギーおよび再生可能エネルギーの総設備容量は908万キロワットと、市全体の29.7