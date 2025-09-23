◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」ラーメンをすする音が聞こえる。「あ、すいません。ラーメン食ってました。よろしくお願いします」。お笑いコンビ「ちょんまげラーメン」を取材した録音の冒頭部分を聞き、吹き出してしまった。原稿を書く前にこれほど笑ったのは初めてだ。声の主、田渕章裕はラーメンなど食べていなかった。インタビューの冒頭、私が「録音を回していいですか？」と断りを入れた際に返ってきたボケだ。「