◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２３日・横浜）阪神・大山悠輔内野手が同点１２号ソロを放った。１点を勝ち越された直後の６回。先頭で追い込まれながらも食らいつき、変化球を左翼席に運んだ。難敵のケイに対し、特に右打者が苦戦する中で現状を打破する一発。チームにとっても大きいアーチになった。また、この一打でプロ通算１５０号に王手を掛けた。