◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）＝９月２３日、中山競馬場香港から参戦のラッキースワイネス（セン７歳、香港・Ｋマン厩舎、父スワイネス）は中山競馬場で芝コース入り。右回りでダグから１ハロン２５秒程度のキャンター。最後は左回りに替えてダグをしたとこの日、ＪＲＡが発表した。２２日に中山に移動し、順調に調整。ツィーカン・シェク調教助手は「今朝は初めて競馬場