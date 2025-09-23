◇セ・リーグ阪神ーDeNA（2025年9月23日横浜）阪神・大山が通算150本塁打に王手をかけた。1点ビハインドで迎えた6回の3打席目。フルカウントからケイの9球目、内角のカットボールを左翼席へ運んだ。今季12号の同点アーチ。これで通算149本塁打へ伸ばした。