演歌歌手亜蘭（25）が23日、都内で、デビュー記念発表会に出席した。デビュー曲「北国最終便」は明日24日リリース。「明日いよいよ発売で、ここからがスタート。精進していきたいです」と初々しく語った。「不安もありますが、幼い頃からの夢がかなうのでワクワクです」と続け、「今は夢いっぱいで幸せです」と目を輝かせた。デビュー曲は去ってから初めて気付く、愛する人の大切さを歌う切ないラブストーリーを、自他ともに認める