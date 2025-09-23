21日に行われたラ・リーガ第5節のヘタフェ戦にて、バルセロナFWハフィーニャはクラブ通算150試合出場を果たした。ハフィーニャは2022年の夏にリーズ・ユナイテッドからバルセロナに加入したが、この3年で別人のようなアタッカーへ変貌することになった。150試合の成績は57ゴール52アシストと圧巻で、特にハンジ・フリックが指揮官に就任してから得点力が大きく伸びることに。今が28歳・ハフィーニャにとっての全盛期と言えるだろう