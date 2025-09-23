2020年に移籍したチェルシーで結果を残せず、2022年に古巣ライプツィヒへと戻ってきたドイツ人FWティモ・ヴェルナー。その後トッテナムにレンタル移籍したが、そこでも思うような結果は残せなかった。今夏にはレンタル移籍からライプツィヒへ戻ってきたが、ここまで出番はない。20日に行われたブンデスリーガ第4節のケルン戦では今季初めてベンチ入りを果たし、ウォーミングアップ中にはサポーターからの熱烈な歓迎もあった。ただ