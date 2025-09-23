今季は開幕5試合で0勝3分2敗。昨季はプレミアリーグで6位、2023-24シーズンには4位に入るなど好調だったアストン・ヴィラが今季は苦しいスタートだ。指揮官ウナイ・エメリはいきなり試練を迎えることになったが、アストン・ヴィラはどこに問題を抱えているのか。英『BBC』のラミール・イルファン記者は対戦相手に強みを消されているとここまでの戦いを分析している。「今季のアストン・ヴィラはいくつかのエリアで停滞している。20