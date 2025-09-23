20日にセリエA第4節でウディネーゼに3-0で完勝したミランは、これでリーグ3連勝。マッシミリアーノ・アッレグリが指揮官に復帰し、チームはまずまずのスタートを切った。そのチームでさっそく存在感を放っているのが、レアル・マドリードからやってきた40歳のMFルカ・モドリッチだ。40歳を迎えた今もパフォーマンスに衰えは感じられず、豊富な経験値で早くもミランを引っ張るリーダーになっている。クラブのレジェンドであるデメト