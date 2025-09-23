今夏にFWウーゴ・エキティケ、アレクサンデル・イサク、MFフロリアン・ヴィルツの超大物アタッカー3枚を加えたリヴァプールでは、スタメン選考に贅沢な悩みが生まれている。開幕からはエキティケとヴィルツがスタメンに入ってきたが、2人に遅れて合流したイサクもプレミアでの実績は十分なアタッカーだ。他にもチームにはモハメド・サラーやコーディ・ガクポらも構えているため、指揮官アルネ・スロットが彼らをどう起用していくの