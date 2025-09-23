◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２３日・横浜）「３番・左翼」で先発出場した阪神・前川右京外野手が、難敵・ケイから同点の左前適時打を放った。１点ビハインドの５回２死満塁。１ボールから１５４キロ直球に食らいつき、打球は三遊間に寄っていた筒香の左を抜けた。前日２２日のヤクルト戦（神宮）で１軍昇格し、４回に左中間を破る適時二塁打。ＣＳに向けてアピールは続く。