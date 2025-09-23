世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子総裁（82）の逮捕を受け、全国統一教会被害対策弁護団は23日、「日本からの資金の流れや日本法人への指示なども含め、組織の実態や違法・不正行為の内実についても徹底的に解明することを強く期待する」との声明を出した。声明では、教団の豊富な資金は「日本からの多額の送金が原資だとみられる」と指摘。霊感商法や高額献金の被害者に戻されるべきだとし「韓国で身勝手な影響力拡