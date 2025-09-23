自民党本部のエントランスに置かれた、5人の総裁選候補者が意気込みを書き込んだボード＝23日午後、東京・永田町自民党総裁選に立候補した5候補は23日、党本部の入り口に設置されたボードに直筆で意気込みを書き込んだ。小泉進次郎農相は「異志統一」と記入。四字熟語の意志統一をもじったもので、党内融和や野党との協力が不可欠だという訴えを反映したとみられる。環境相時代にも座右の銘として挙げていた。ボードは各候補の