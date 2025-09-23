キャッチボールするヤンキース傘下のマイナー、3Aスクラントンの前田＝ウースター（共同）来季は日本球界復帰の意向を示している前田健太（37）が米大リーグ、ヤンキース傘下のマイナー、3Aスクラントンで米球界10年目のレギュラーシーズンを終えた。メジャーでは1年目の2016年にドジャースで16勝を挙げ、通算68勝56敗、6セーブ。「長かったような早かったような。たぶん経験できる全てのことを経験した」という。17、18年はワ