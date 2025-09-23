「ＤｅＮＡ−阪神」（２３日、横浜スタジアム）阪神の前川右京外野手が五回に同点の左前適時打を放った。序盤から苦しめられていたＤｅＮＡ・ケイから価値ある一打だ。坂本の二塁打から１死満塁と好機を広げた阪神打線。だが中野は浅い左邪飛に倒れて走者を返すことができず。だが続く前川が外角球をうまく流し打って強いゴロで左前に運んだ。価値ある一打は同僚の才木のタイトル争いもアシスト。試合前時点でトップの才木