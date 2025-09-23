俳優の阿部寛（61）が23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に、8年ぶりに出演。高倉健さんとの共演について語った。MCの黒柳徹子（92）が「高倉健さんが15年ぶりにテレビドラマに出るとお聞きになって、現場を見たい、役もつけてもらいたいっていうので、見にいらしたんですって？」と聞くと、「その時は20代後半で。最初はとんとん拍子に芸能界で役とか頂いたんですけど。ちょうど仕事があまりない時で。ずっ