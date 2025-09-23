韓国の9人組ガールズグループTWICEのJIHYO（ジヒョ＝28）が22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。グループが結成されたオーディションにMOMO（28）が一度落ちていたことについて言及した。番組では「しゃべくり」メンバーの歴史や、日本の流行とともにTWICEの歴史を紹介していた。「J．Y．Park主催オーディション『SIXTEEN』にて勝ち抜き『TWICE』結成」と紹介された。MOMOは「私1回落ちてます。そこで