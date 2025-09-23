登録者数165万人を保有している有名ユーチューバーA氏が、警察のアルコールチェックの要求を拒否して逃走し、現行犯で逮捕された。【写真】韓国ユーチューバー、日本に住んでいるフリで大炎上9月23日、ソウル松坡（ソンパ）警察署は30代の男性A氏を道路交通法違反（飲酒測定拒否）の疑いで立件し、調査中だと明らかにした。警察によると、9月21日午前3時40分頃、A氏は松坡区のある道路で飲酒運転の疑いで通報され、出動した警察の