２０日、「懸泉置」と書かれた文化財のレプリカ。（敦煌＝新華社記者／劉克英）【新華社敦煌9月23日】中国甘粛省敦煌市で20日、敦煌懸泉置（けんせんち）文化展示センターの開設式が開かれた。センターは先進技術を駆使した展示などを通じ、いにしえの宿場の往来を伝え、シルクロードの郵駅（中国古代の官営交通・通信制度）の歴史を再現している。センターは2022年3月に建設が始まり、25年6月に全面竣工。展示センターとビ