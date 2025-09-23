【新華社コルガス9月23日】中国新疆ウイグル自治区のコルガス鉄道口岸（通関地）の輸出入貨物取扱量が20日、今年1千万トンを突破した。前年同期より17.6％増え、前年より43日早い達成となった。中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」の経由地として利用が進み、同日には日用品や電子部品を積んだ55個のコンテナを載せた列車がロシアのセリャチノに向けて出発した。コルガス経由での中欧班列や中国と中央アジアを結