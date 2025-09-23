タレントの鈴木紗理奈が２３日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」に出演し、愛知県豊明市で、自由時間のスマホ使用を１日２時間以内を目安とするよう市民に求める条例が成立したことに「大賛成」と述べた。名古屋市と隣り合う人口約６万７千人の豊明市で、仕事や勉強以外の自由時間にスマートフォンを使う時間を１日２時間以内とするよう住民に促す条例が成立した。１０月１日から施行される。これについて番組