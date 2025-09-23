2025年9月22日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、カナダ発祥のアウトドアブランド・アークテリクスが中国人アーティストと組んでチベット自治州にて実施した花火ショーが物議を醸していると報じた。記事は、中国の芸術家・蔡国強（ツァイ・グオチアン）氏と、中国企業アンタに買収されたアークテリクスが共同で19日にチベット自治州のヒマラヤ山中で大規模な花火パフォーマンス「昇龍」を開催したところ、「山を