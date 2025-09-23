23日（火）、ヤクルト戸田球場でのイースタン・リーグ、対巨人戦。ヤクルトの先発投手は石原勇輝、対する巨人の先発投手は代木大和。2回表、石原は二死二塁から、山瀬慎之助の適時打で1点を奪われる。ヤクルトは先制を許してしまう。しかしその裏、ヤクルトはすかさず同点に追いつく。二死から中川拓真が左中間へのソロを放ち1点を返す。1対1の同点で迎えた4回裏、橋本星哉・鈴木叶の連打などで一死満塁のチャンスを作り、