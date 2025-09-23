◆ソフトバンク―オリックス（23日、みずほペイペイドーム）優勝マジック6のソフトバンクが、2イニング連続で得点機を逃した。初回、プロ初の1番起用となった谷川原健太がフェンス直撃の二塁打で出塁。しかし後続の柳田悠岐、柳町達、近藤健介が凡退し無得点に終わる。2回も先頭の栗原陵矢が中越え三塁打を放ち得点機を演出する。山川穂高は四球を選び、無死一、三塁となったが、牧原大が遊ゴロで1死一、二塁に。嶺井博希