９月２３日午前１０時前、明石市魚住沖で漁船とプレジャーボートが衝突する事故が発生。プレジャーボートに乗っていた６０代男性が頸椎捻挫（むちうち）などの軽症です。神戸海上保安部によりますと、明石市江井ヶ島港西防波堤灯台から約５ｋｍ離れた海上で、▽総トン数４．８ｔ・長さ１１．２５ｍの漁船と、▽総トン数５ｔ未満・長さ７．９ｍのプレジャーボートが衝突したということです。漁船には５０代男性と３０代男性の