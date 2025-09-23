タレントの青田典子(57)が23日、自身のインスタグラムを更新。新型コロナに感染していた夫でシンガー・ソングライターの玉置浩二（67）の近況を明かした。玉置は新型コロナに感染し、ツアー4公演の中止が発表となった。その後、20日に公式サイトを更新し、22日の金沢公演から活動を再開すると報告していた。青田は「昨日は、金沢公演で誕生日のお祝いをしていただきました」とつづり、9月13日に67歳の誕生日を迎えた玉置がス