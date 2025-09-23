声優の牧野天音が23日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自宅療養から4日ぶりに復帰したことを報告した。牧野は今月19日に所属事務所の公式サイトを通じ、新型コロナウイルスに感染したと報告。出演を予定していた21日のイベントを欠席すると発表していた。そして、この日の投稿では「自宅療養期間を終え、本日よりお仕事に復帰させていただきました」と無事に復帰したことを報告。「ご迷惑をおかけした関係各所の皆様に心よ