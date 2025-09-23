¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Çº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡á23Æü¸á¸å¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤ÎNHKÂçºåÊüÁ÷¶ÉNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¼ç±é¤ò¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê27ÆüÊüÁ÷½ªÎ»¡Ë¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤«¤é¡¢¼¡ºî¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬23Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎNHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÌø°æ¤Î¤ÖÌò¤òÌ³¤á¤¿º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤è½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ