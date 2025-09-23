俳優の有村架純（３２）が２３日、都内で、映画「ブラック・ショーマン」の大ヒット御礼舞台あいさつに出席した。綺麗すぎる肩と鎖骨がのぞき、後ろも大胆に開いたオフショルダートップスで登場。レザーパンツを合わせ、普段のキュートなイメージを一新する、クールな魅力を発揮した。マジックが題材の作品にちなみ、有村がマジックを披露した。主演の福山雅治（５６）が「ここまで散々マジックの映画だと言って、相当ハードル