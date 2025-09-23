女優の郄石あかりと今田美桜が２３日、ＮＨＫ大阪放送局で行われた同局朝の連続テレビ小説バトンタッチセレモニーに出席した。郄石は作中のオレンジ基調の着物を、今田はホワイトのパンツスーツをそれぞれ着用して登場。「あんぱん」（２７日放送終了）のヒロインから「ばけばけ」（２９日放送開始）のヒロインにバトンが渡された。このセレモニーでは、ドラマにゆかりのある品の交換が恒例となっている。今田は