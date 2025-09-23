◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）＝９月２３日、栗東トレセンペアポルックス（牡４歳、栗東・梅田智之厩舎、キンシャサノキセキ）は角馬場で調整し、明日の最終追い切りに備えた。梅田調教師は「普段の攻め馬でも落ち着いていて、変わりなく順調。輸送もあるし、明日はしまいの反応を見るくらいかな」とうなずいた。１８日のＣＷコースで６ハロン７９秒４―１１秒２の好時計をマ