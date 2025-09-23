馬をテーマにした祭り「美浦村ＵＭＡフェスタ」が９月２３日、茨城県美浦村で開催された。午後にはプレゼント抽選会が行われ、国枝栄調教師と藤沢和雄元調教師がプレゼンターとして登場した。１９８８年の開業から２０２２年の引退までＪＲＡ歴代２位の通算１５７０勝を挙げ、年間最多勝利を１２回記録した藤沢元調教師は「引退後は馬券を買えるようになって、国枝先生の馬を随分、買い続けてだいぶやられました」と“絶口調”