週末に【黄砂の予想】 気象庁が発表している『黄砂解析予想図』によると、２６日（金）には日本に黄砂が予想されています。記録が残る１９６７年以降、２０１３年１０月１３日に福岡で「黄砂」が観測されたことはありますが、９月に黄砂の記録はなく、観測されれば初のケースとなります。 、を画像で掲載しています。を画像で掲載しています。 黄砂の観測が行われていた１１地点（札幌・仙台・東京・新潟・名古屋・大阪