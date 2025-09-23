元モーニング娘。加護亜依（37）が22日、テレビ朝日系「くりぃむナンタラ」（月曜午後11時45分）に出演。番組MCくりぃむしちゅー有田哲平に、問題行動を問われて完全否定した。番組で加護は、元AKB48峯岸みなみ（32）をターゲットにしたドッキリ仕掛け人を担当。ニセの番組の打ち合わせ中、加護が電子タバコを吸ったり、ディレクターをにタバコを買いに行かせたり、峯岸を怪しげな社長とのバーベキューに誘うなどした後、ネタバラ