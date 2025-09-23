双子の妊娠を公表したタレント中川翔子（40）が23日、インスタグラムを更新。出産が迫っていることを報告した。中川は「双子に会えるまでもうあと1週間に迫ってまいりました、、お腹観察日記もあとわずか!貴重な日々を楽しむよ!」と報告した。さらに「今日も早起きしたから絵日記描いたよ!妊娠中は体質が変わったり自分の身体じゃないみたいになるから大変だけどだからこそ男性にも読んでほしいな!」とつづり、自身の近影と